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#Roman francophone

La Plume et le Prince

Xxx, Astrid Roucher

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Un Prince régnant sur un monde imaginaire - mais curieusement familier - choisit un beau jour une très jeune Plume pour écrire ses discours. Plongée dans les coulisses de l'Etat, de la cour et de son étiquette, la Plume porte un regard étonné, mais jamais dupe, sur son quotidien. Elle livre ses réflexions sur l'écriture, le pouvoir, la science du discours et la portée de la parole politique dans un environnement qui en est saturé. C'est son expérience que nous livre ici Astrid Roucher, qui a rejoint l'Elysée à vingt-quatre ans pour y devenir plume du Président de la République. Savoureuse et passionnante, une immersion dans les coulisses d'un monde où on use et abuse du langage. Un récit sur les rouages du pouvoir et la puissance des mots.

Par Xxx, Astrid Roucher
Chez Albin Michel

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Auteur

Xxx, Astrid Roucher

Editeur

Albin Michel

Genre

Littérature française

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La Plume et le Prince

Xxx, Astrid Roucher

Paru le 26/08/2026

224 pages

Albin Michel

16,90 €

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