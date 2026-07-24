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Le serment écarlate

Camille de Decker, Decker camille De

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Elle n'aurait jamais dû se retrouver à bord du Dragon Rouge. En 1842, Hong Kong n'est encore qu'un rocher arraché à la Chine par les canons britanniques. Catherine Melville ne connaît rien à la mer, à la guerre, et encore moins à la perle qu'elle porte autour du cou. Perle qui attise, sans qu'elle le sache, des convoitises qu'elle est loin de comprendre. Hung Faa, capitaine de la flotte rouge, protégée du Roi Dragon, elle, se doute de sa valeur, mais ignore ce qu'il lui en coûtera. Entre ces deux femmes que tout oppose quelque chose se noue sur les eaux de la mer de Chine. Quelque chose qui n'a pas de nom dans les langues de l'Empire, d'aussi irrationnel que les jiaoren qui rôdent sous la surface. Et d'aussi inévitable.

Par Camille de Decker, Decker camille De
Chez Beta Publisher

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Auteur

Camille de Decker, Decker camille De

Editeur

Beta Publisher

Genre

Paranormal, Bit-lit, Science-f

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Le serment écarlate

Camille de Decker, Decker camille De

Paru le 24/07/2026

456 pages

Beta Publisher

25,00 €

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Scannez le code barre 9782383921202
9782383921202
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