Le serment écarlate

Elle n'aurait jamais dû se retrouver à bord du Dragon Rouge. En 1842, Hong Kong n'est encore qu'un rocher arraché à la Chine par les canons britanniques. Catherine Melville ne connaît rien à la mer, à la guerre, et encore moins à la perle qu'elle porte autour du cou. Perle qui attise, sans qu'elle le sache, des convoitises qu'elle est loin de comprendre. Hung Faa, capitaine de la flotte rouge, protégée du Roi Dragon, elle, se doute de sa valeur, mais ignore ce qu'il lui en coûtera. Entre ces deux femmes que tout oppose quelque chose se noue sur les eaux de la mer de Chine. Quelque chose qui n'a pas de nom dans les langues de l'Empire, d'aussi irrationnel que les jiaoren qui rôdent sous la surface. Et d'aussi inévitable.