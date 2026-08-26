Un automne à Kyôto

A Kyôto, l'automne ne se contente pas de colorer les érables. Dans la lumière oblique des temples, au détour d'un jardin de pierre et de mousse ou sous les ginkgos dorés, la ville se fait méditation. Depuis quarante ans, Corinne Atlan arpente l'ancienne capitale impériale. Dans ce récit intime et lumineux, elle partage sa vision d'une cité où chaque paysage d'automne ravive la conscience de l'éphémère, au coeur même de l'esthétique japonaise. Promenades, rencontres, haltes silencieuses : au fil des pages, elle déchiffre les signes d'une culture où la beauté se loge dans l'instant, dans l'ombre, dans la trace fragile des choses. Entre guide poétique et méditation sur l'esthétique japonaise, ce livre révèle une manière singulière d'habiter le monde. Sans occulter les inquiétudes d'aujourd'hui ni les cicatrices de l'Histoire, Corinne Atlan évoque avec finesse les divinités et les fantômes, l'impermanence et la subtilité, les rêveries et la sagesse de Kyôto. Corinne Atlan est romancière, essayiste et traductrice. Elle a notamment traduit du japonais les romans de Haruki Murakami, Ryû Murakami, Yasushi Inoue ou encore Fumiko Hayashi, et publié plusieurs ouvrages personnels dont, chez Albin Michel Le Monastère de l'aube (2006).