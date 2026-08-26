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#Essais

Philosopher à la maternelle

Elsa Godart

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A 3, 4 ou 5 ans, un enfant qui demande "Pourquoi ? " , "C'est quoi le temps ? " ou "C'est quoi l'amour ? " n'est pas seulement curieux : il philosophe déjà. Dans cet ouvrage audacieux, Elsa Godart nous invite à repenser l'éducation par l'éveil de la pensée. Philosopher à la maternelle, ce n'est pas enseigner des théories complexes, mais accompagner l'éclosion d'une pensée vivante. A travers des ateliers ludiques mêlant contes, dessins et dialogues, les tout-petits apprennent à réfléchir par eux-mêmes, à écouter l'autre, à apprivoiser leurs émotions. Un enjeu qui dépasse la salle de classe. Au-delà d'une méthode pédagogique, l'autrice délivre un véritable message d'espoir à toutes celles et ceux qui croient qu'il n'est jamais trop tôt pour apprendre à raisonner par soi-même. Semer des graines de philosophie à la maternelle, c'est déjà préparer les adultes de demain. Elsa Godart est docteure en philosophie et en psychologie, chercheuse, essayiste et psychanalyste. Ses travaux portent notamment sur les transformations contemporaines du sujet, les mutations numériques, ainsi que les enjeux éthiques et psychiques liés aux nouvelles technologies.

Par Elsa Godart
Chez Fayard

|

Auteur

Elsa Godart

Editeur

Fayard

Genre

Pédagogie

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Philosopher à la maternelle

Elsa Godart

Paru le 26/08/2026

144 pages

Fayard

12,00 €

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9782213733159
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