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#Album jeunesse

Bienvenue à la résidence du camphrier

Shigeki Suezaki, Etsuko Bushika

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Au coeur de la nature japonaise se dresse un camphrier géant. Un arbre-résidence de neuf étages où vit une communauté sous l'oeil protecteur de Glaise, une taupe qui est le gardien des lieux. Un jour, une grenouille curieuse découvre cet habitat extraordinaire. A la suite d'une chute dans les escaliers, tous les habitants lui viennent en aide. Elle fait alors l'expérience de l'entraide, de la solidarité... et décide alors de poser ses bagages dans cet endroit où la bienveillance est le maître-mot.

Par Shigeki Suezaki, Etsuko Bushika
Chez L'Ecole des Loisirs

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Auteur

Shigeki Suezaki, Etsuko Bushika

Editeur

L'Ecole des Loisirs

Genre

Ecole des loisirs

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Bienvenue à la résidence du camphrier

Shigeki Suezaki, Etsuko Bushika trad. Watanabe déborah Pierret, Déborah Pierret Watanabe

Paru le 26/08/2026

40 pages

L'Ecole des Loisirs

15,00 €

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Scannez le code barre 9782211354486
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