Bienvenue à la résidence du camphrier

Au coeur de la nature japonaise se dresse un camphrier géant. Un arbre-résidence de neuf étages où vit une communauté sous l'oeil protecteur de Glaise, une taupe qui est le gardien des lieux. Un jour, une grenouille curieuse découvre cet habitat extraordinaire. A la suite d'une chute dans les escaliers, tous les habitants lui viennent en aide. Elle fait alors l'expérience de l'entraide, de la solidarité... et décide alors de poser ses bagages dans cet endroit où la bienveillance est le maître-mot.