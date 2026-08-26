Un crocodile sous ma maison

Chaque nuit, un petit garçon descend au sous-sol de sa maison pour... brosser les dents d'un crocodile géant ! Une mission dangereuse. Un rituel important. Mais jour après jour, cet enfant courageux accomplit sa tâche avec méthode, patience... et beaucoup de prudence. Car même le plus amical des crocodiles reste un animal sauvage ! Un album palpitant, porté par les illustrations pleines de charme de Shin'ya Komatsu, et qui aide les petits à apprivoiser le brossage des dents.