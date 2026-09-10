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Chasseuse de trésors

Evans Alex, RB White, Alex Evans

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Yasmine exerce un métier aussi lucratif que peu reluisant : elle fait commerce d'objets anciens qu'elle a excavés illégalement aux quatre coins du monde. Des églises abandonnés d'Europe de l'Est aux pyramides perdues dans la jungle colombienne, ses opérations de collecte sont organisées avec rigueur et précision. Contrairement à un certain personnage des films de Steven Spielberg, elle n'a rien d'un casse-cou et coule des jours heureux entre sa villa luxueuse, ses robes Dior et ses parties de jeux en réseau. Seulement voilà : un jour, dans les ruines d'un monastère de Transylvanie, elle ouvre la mauvaise crypte et se met à dos une bande de vampires. Une dragonne la tire de ce mauvais pas, mais en échange, lui demande de retrouver un objet volé il y a 2200 ans...

Par Evans Alex, RB White, Alex Evans
Chez Inanna éditions

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Auteur

Evans Alex, RB White, Alex Evans

Editeur

Inanna éditions

Genre

Fantasy

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Chasseuse de trésors

Evans Alex, RB White, Alex Evans

Paru le 10/09/2026

216 pages

Inanna éditions

11,00 €

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Scannez le code barre 9791097349745
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