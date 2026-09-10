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Dagon à Venise

Ward Philippe, François Darnaudet, Philippe Ward

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De son repaire du Loch Ness, Jack Hutchinson a repéré un vieil ennemi, le vampire Casanova, qui est revenu hanter les canaux de Venise. Aussitôt, Jack dépêche en Italie son meilleur duo de tueurs de monstres, la chasseresse Mamba et son assistant russe, Dimitri. Alors que les deux Exterminateurs affrontent le terrible Casanova, une horreur aquatique intervient dans le combat. Cet être hideux est l'avant-garde d'une horde de Profonds envoyée par la divinité millénaire, Dagon. Jack et ses Exterminateurs comprennent alors que le vampire n'est qu'un amuse-gueule avant de combattre le gigantesque et cruel Dagon dans la lagune vénitienne, jusque dans le grand canal. Sauveront-ils Venise de la destruction ? Et Dagon n'est-il pas lui-même l'envoyé d'un autre dieu encore plus puissant ?

Par Ward Philippe, François Darnaudet, Philippe Ward
Chez Inanna éditions

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Auteur

Ward Philippe, François Darnaudet, Philippe Ward

Editeur

Inanna éditions

Genre

Fantastique

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Dagon à Venise

Ward Philippe, François Darnaudet, Philippe Ward

Paru le 10/09/2026

176 pages

Inanna éditions

11,00 €

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