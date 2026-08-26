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#Roman jeunesse

Les Wouf !

Elodie Chan, Anthony Martinez

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Pour les Wouf, le plus célèbre (et le seul) groupe de musichiens des docks, c'est une journée d'été au poil. Enfin... jusqu'à ce que la terrible reine des rats, qui déteste qu'on pénètre sur son territoire, ordonne à ses sujets de chasser une jeune chienne perdue sur un radeau ! Hors de question pour les Wouf de l'abandonner à son triste sort. Il faut agir, et vite ! Heureusement, il paraît que la musique adoucit les rongeurs...

Par Elodie Chan, Anthony Martinez
Chez L'Ecole des Loisirs

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Auteur

Elodie Chan, Anthony Martinez

Editeur

L'Ecole des Loisirs

Genre

Mouche

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Les Wouf !

Elodie Chan, Anthony Martinez

Paru le 26/08/2026

88 pages

L'Ecole des Loisirs

9,00 €

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