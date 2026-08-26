Pour les Wouf, le plus célèbre (et le seul) groupe de musichiens des docks, c'est une journée d'été au poil. Enfin... jusqu'à ce que la terrible reine des rats, qui déteste qu'on pénètre sur son territoire, ordonne à ses sujets de chasser une jeune chienne perdue sur un radeau ! Hors de question pour les Wouf de l'abandonner à son triste sort. Il faut agir, et vite ! Heureusement, il paraît que la musique adoucit les rongeurs...