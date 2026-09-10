Le manuscrit des secrets

Adèle Sabesco travaille pour l'Agence des Services Occultes. Habituée aux moeurs des vampires, des loups-garous et autres créatures insolites, et aux petites enquêtes sans prétention à la monotonie quotidienne, elle découvre un mort étrange dans le parc George Brassens. Cette mort singulière va la pousser sur un chemin qui va l'amener à faire des découvertes étonnantes, sur elle-même et sur le monde, et va l'entraîner bien plus loin qu'elle n'aurait pu l'imaginer.