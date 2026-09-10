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Le manuscrit des secrets

Guillaume Druel, Druel Guillaume

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Adèle Sabesco travaille pour l'Agence des Services Occultes. Habituée aux moeurs des vampires, des loups-garous et autres créatures insolites, et aux petites enquêtes sans prétention à la monotonie quotidienne, elle découvre un mort étrange dans le parc George Brassens. Cette mort singulière va la pousser sur un chemin qui va l'amener à faire des découvertes étonnantes, sur elle-même et sur le monde, et va l'entraîner bien plus loin qu'elle n'aurait pu l'imaginer.

Par Guillaume Druel, Druel Guillaume
Chez Inanna éditions

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Auteur

Guillaume Druel, Druel Guillaume

Editeur

Inanna éditions

Genre

Science-fiction

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Le manuscrit des secrets

Guillaume Druel, Druel Guillaume

Paru le 10/09/2026

336 pages

Inanna éditions

12,00 €

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