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Le siècle de Hatice

Abderrahim Bouzelmate

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Arrachée enfant à sa Circassie natale puis vendue comme esclave, Hatice Turhan Sultan n'aurait jamais dû approcher le pouvoir. Pourtant, au coeur du palais de Topkapï, elle devient la femme la plus redoutée de l'Empire ottoman. Lorsque Kösem Sultan est assassinée, l'Empire vacille. Janissaires prêts à se révolter, vizirs corrompus, défaites militaires, complots, famines : partout, le monde semble s'effondrer. Face à eux, Hatice n'a que son intelligence, sa foi, et un amour absolu pour son fils, le jeune Mehmed IV. Mais à Topkapï, survivre est déjà une victoire. Car dans ce palais où le pouvoir tue autant que les armes, chaque erreur se paie dans le sang. Et une question demeure : jusqu'où peut-on aller pour sauver ceux qu'on aime ? Entre fresque historique, drame politique et quête spirituelle, ce roman retrace l'ascension bouleversante d'une femme née dans la misère et devenue le coeur battant d'un empire au bord de l'abîme.

Par Abderrahim Bouzelmate
Chez Victor Le Brun

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Auteur

Abderrahim Bouzelmate

Editeur

Victor Le Brun

Genre

Romans historiques

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Le siècle de Hatice

Abderrahim Bouzelmate

Paru le 10/11/2026

400 pages

Victor Le Brun

15,00 €

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