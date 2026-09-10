Le siècle de Hatice

Arrachée enfant à sa Circassie natale puis vendue comme esclave, Hatice Turhan Sultan n'aurait jamais dû approcher le pouvoir. Pourtant, au coeur du palais de Topkapï, elle devient la femme la plus redoutée de l'Empire ottoman. Lorsque Kösem Sultan est assassinée, l'Empire vacille. Janissaires prêts à se révolter, vizirs corrompus, défaites militaires, complots, famines : partout, le monde semble s'effondrer. Face à eux, Hatice n'a que son intelligence, sa foi, et un amour absolu pour son fils, le jeune Mehmed IV. Mais à Topkapï, survivre est déjà une victoire. Car dans ce palais où le pouvoir tue autant que les armes, chaque erreur se paie dans le sang. Et une question demeure : jusqu'où peut-on aller pour sauver ceux qu'on aime ? Entre fresque historique, drame politique et quête spirituelle, ce roman retrace l'ascension bouleversante d'une femme née dans la misère et devenue le coeur battant d'un empire au bord de l'abîme.