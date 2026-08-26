Posséder de l'immobilier aujourd'hui est un grand avantage pour demain. Cela apporte sécurité, peut s'avérer très rentable mais comporte toutefois un bon nombre de particularités. C'est la raison pour laquelle il est indispensable de se former : qu'il faille absolument être très riche pour acheter un bien immobilier est une fausse croyance, il s'agit simplement d'avoir accès à la bonne information. Avec son approche pédagogique et illustrée, axée sur le concret, cet ouvrage expose les fondamentaux du secteur immobilier et les pièges à éviter, détaille les stratégies à la fiabilité et la rentabilité éprouvées, dévoile de nombreuses subtilités techniques et pratiques pour optimiser vos opérations. La Boîte à outils de l'investissement immobilier rassemble 55 outils de financement et d'optimisation pour des investissements qui génèrent un vrai rendement. Au sommaire : - Dossier 1 - Grands principes de l'investissement immobilier Les notions de rentabilité et de rendement - La notion de cash flow - Effet de levier et apport - Résidence principale ou investissement locatif ? - Dossier 2 - Etude de marché L'analyse de marché - La sélection méthodique de la zone - Macro-analyse du marché - Micro-analyse du marché - Comparatif des biens immobiliers - Les stratégies alternatives et marchés de niche - Les sources d'information - Dossier 3 - Recherche de bien et processus d'achat Les techniques à mettre en place - Le réseau - Check-list pour préparer la visite - Les visites - Le bilan de la visite - La création d'une situation favorable - L'art de la négociation - Les interactions " opérationnelles " en négociation - Le processus d'achat - Dossier 4 - Finance et univers bancaire Gestion des finances personnelles - L'administratif bancaire - Un dossier bancaire convaincant - Le vocabulaire du banquier - Les astuces bancaires à connaître - Dossier 5 - Modalités du crédit La durée du prêt - Le différé de remboursement - Le taux d'emprunt - Les assurances - Les garanties de crédit - La domiciliation - Les frais de dossier - Dossier 6 - Estimation des travaux Fondements des travaux - Estimation du coût des travaux - Les fournitures d'un investissement locatif - Les parties communes d'un immeuble - Optimisation des coûts et des charges - Principes de home staging - Dossier 7 - Conduite de chantier Rénovation de la cuisine - Rénovation du salon - Rénovation de la salle de bains - Rénovation des chambres - Bonnes pratiques dans les relations avec les artisans - Les garanties des artisans - La gestion du chantier - La bonne sélection des artisans - La maçonnerie - La plomberie - L'électricité - La peinture - Dossier 8 - Exploitation du bien Recherche de locataires - Sélection des locataires - Partie administrative et bail - Automatisme de gestion et anticipation - Les relations avec les locataires