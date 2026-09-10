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Enquêtes à Rivertown

Romy Victory

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Un livre-jeu avec 5 enquêtes immersives inspirées de faits réels, porté par Romy Victory, la reine du True Crime. Bienvenue à Rivertown... Dans cette ville imaginaire battue par la pluie, les fenêtres s'embuent, les cafés ferment tard, les ruelles murmurent encore après minuit... et les crimes, eux, n'ont rien d'inventé. Aux côtés d'Elara Lockwood, détective chevronnée, vous devrez résoudre cinq enquêtes inspirées de faits réels : une disparition derrière une porte close, une fusillade impossible dans un vieux cinéma, des bruits suspects entendus dans une forêt... Pour lever le voile sur la vérité, il vous faudra observer chaque détail, décrypter les indices, recouper les témoignages et surtout, ne jamais vous fier aux apparences. Imaginé dans l'univers de Romy Victory, voix incontournable du True Crime, ce livre mêle mystère, déduction et atmosphère trouble. Une fois la fiction résolue, la véritable affaire vous sera révélée. Avec toutes les solutions et une playlist disponible via un QR Code pour plonger dans les sombres dossiers de Rivertown.

Par Romy Victory
Chez Merci les Livres

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Auteur

Romy Victory

Editeur

Merci les Livres

Genre

Jeux

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Enquêtes à Rivertown

Romy Victory

Paru le 10/09/2026

112 pages

Merci les Livres

13,95 €

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Scannez le code barre 9791070152133
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