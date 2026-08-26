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Mieux gérer la douleur chronique par l'autohypnose

Jennie Sourzac

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Et si, sans rien nier de votre douleur, vous appreniez à lui redonner une autre place dans votre vie ? Vous souffrez de douleurs chroniques et cherchez des moyens concrets pour mieux les gérer au quotidien ? Sans nier votre douleur ni promettre de miracle, ce guide vous propose d'apprendre à lui redonner une autre place dans votre vie. L'autohypnose est parfois utilisée comme méthode complémentaire pour soulager la douleur. Elle peut aider à diminuer la perception douloureuse en modifiant la façon dont le cerveau traite les signaux qui lui parviennent. Ce guide d'accompagnement présente le programme AP-HY-DOL, une méthode structurée d'apprentissage de l'autohypnose conçue pour les personnes souffrant de douleurs chroniques, quelle qu'en soit l'origine. Organisé en cinq séances progressives, il vous permet de découvrir pas à pas des techniques simples, utilisables au quotidien. Dans une langue claire et accessible, cet ouvrage : - explique ce qu'est réellement l'hypnose clinique ; - aide à comprendre comment fonctionne la douleur chronique, pourquoi elle persiste et varie, et en quoi elle implique aussi vos émotions, vos pensées, votre sommeil et votre vie sociale ; - vous guide dans l'apprentissage de l'autohypnose : découverte, appropriation, intégration, puis autonomie. Au fil des pages, vous trouverez : - des explications pas à pas ; - des exercices concrets et des mises en pratique ; - des témoignages de patients ayant suivi le programme ; - des conseils pour maintenir les bénéfices dans la durée. Ce livre ne prétend pas faire disparaître la douleur, mais vous donne des repères clairs et des outils opérationnels pour en réduire l'impact et retrouver davantage de confort. Un guide pour transformer, un pas après l'autre, la façon dont vous vivez avec la douleur.

Par Jennie Sourzac
Chez Dunod

|

Auteur

Jennie Sourzac

Editeur

Dunod

Genre

Hypnose médicale

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Mieux gérer la douleur chronique par l'autohypnose

Jennie Sourzac

Paru le 26/08/2026

192 pages

Dunod

24,90 €

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Scannez le code barre 9782100886838
9782100886838
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