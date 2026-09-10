Boite à questions - Qui suis-je ?

Plongez dans le défi ultime : devinez qui vous êtes... avant tout le monde ! Qui suis-je ? Chaque joueur pioche une carte sans la regarder et la tient contre lui : il doit découvrir qui il est en posant des questions auxquelles les autres ne peuvent répondre que par oui ou non. Avec 200 cartes, ce jeu stimule l'esprit d'analyse, la mémoire et le sens de l'humour. Idéal pour les soirées en famille, entre amis, ou même en voyage, ce jeu rend chaque partie rapide, dynamique et hilarante.