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#Roman francophone

L'Epopée de Rama et autres contes indiens

Xavier Armange

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Victime d'un complot, le prince Rama doit quitter la cour royale. Avec sa femme, Sita, et son frère Lakshmana, il erre dans les dangereuses forêts de l'Inde, affrontant tous les dangers. Un jour, le perfide Ravana, roi des démons, enlève Sita. Rama, Lakshmana et les alliés qu'ils se feront au fil des épreuves réussiront-ils à sauver la princesse ? Les trois héros parviendront-ils à relever tous les défis pour revenir triomphants à la cour ? S'APPROPRIER LA LECTURE - Le visage des personnages - Premières impressions - La nature du récit - Les sagas - Je m'exprime à l'écrit COMPRENDRE L'OUVRE - Entretien avec Xavier Armange - L'Inde de Rama - La religion hindoue - Avez-vous bien lu ? POUR ALLER PLUS LOIN - L'Inde d'aujourd'hui - Les habitants du sous-continent indien - Un pays en pleine évolution ICONOGRAPHIE TRADITIONNELLE.

Par Xavier Armange
Chez Flammarion

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Auteur

Xavier Armange

Editeur

Flammarion

Genre

Collège

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L'Epopée de Rama et autres contes indiens

Xavier Armange

Paru le 26/08/2026

192 pages

Flammarion

4,90 €

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Scannez le code barre 9782080511034
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