Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

Entrepreneuse

Caroline Frontigny

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
On parle souvent de créer une entreprise. Beaucoup moins de devenir entrepreneuse. Pourtant, c'est là le plus grand défi. Comment décider dans l'incertitude ? Comment piloter la croissance sans se perdre en route ? Comment construire un leadership serein et aligné, dans un monde encore largement pensé par et pour les hommes ? A travers le récit d'une aventure entrepreneuriale engagée, l'autrice partage les événements qui l'ont amenée à devenir une cheffe d'entreprise calme et accomplie, même dans les périodes difficiles. Au fil des chapitres, elle transmet les outils qui l'ont aidée à traverser les crises, poser ses limites, reprendre son pouvoir et construire, pas à pas, sa propre manière de diriger. Loin des success stories idéalisées et des méthodes toutes faites, ce livre offre une parole authentique sur la réalité du leadership entrepreneurial. Un témoignage inspirant et une boîte à outils concrète, pour toutes les entrepreneuses qui souhaitent oser prendre leur place, décider avec justesse et diriger avec confiance.

Par Caroline Frontigny
Chez Gereso Editions

|

Auteur

Caroline Frontigny

Editeur

Gereso Editions

Genre

Carrière et réussite

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Entrepreneuse par Caroline Frontigny

Commenter ce livre

 

Entrepreneuse

Caroline Frontigny

Paru le 10/09/2026

219 pages

Gereso Editions

22,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791039711548
9791039711548
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Yannick Haenel : comme un air de déjà-lu dans la rentrée littéraire "C'est un livre qui pose beaucoup de questions au lecteur" La Grande Librairie : Amélie Nothomb inaugure la rentrée littéraire Rentrée littéraire : les 10 coups de coeur de France Inter
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.