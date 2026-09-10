On parle souvent de créer une entreprise. Beaucoup moins de devenir entrepreneuse. Pourtant, c'est là le plus grand défi. Comment décider dans l'incertitude ? Comment piloter la croissance sans se perdre en route ? Comment construire un leadership serein et aligné, dans un monde encore largement pensé par et pour les hommes ? A travers le récit d'une aventure entrepreneuriale engagée, l'autrice partage les événements qui l'ont amenée à devenir une cheffe d'entreprise calme et accomplie, même dans les périodes difficiles. Au fil des chapitres, elle transmet les outils qui l'ont aidée à traverser les crises, poser ses limites, reprendre son pouvoir et construire, pas à pas, sa propre manière de diriger. Loin des success stories idéalisées et des méthodes toutes faites, ce livre offre une parole authentique sur la réalité du leadership entrepreneurial. Un témoignage inspirant et une boîte à outils concrète, pour toutes les entrepreneuses qui souhaitent oser prendre leur place, décider avec justesse et diriger avec confiance.