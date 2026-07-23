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Ce que la nuit réclame

Joy Nivois

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Katherina, une adolescente marquée par un passé douloureux, tente de se reconstruire dans une petite ville où rien n'est aussi calme qu'il y parait. Lorsqu'elle découvre l'existence du Night Court, un tribunal secret chargé de traquer et de juger les sorcières, son quotidien bascule. Prise malgré elle dans un jeu de manipulations, de silences et de menaces, elle devient l'enjeu d'un conflit qui la dépasse. Samuel, lié malgré lui à cette organisation, lutte contre l'emprise de son père et ses propres démons. Entre Amour, culpabilité et surnaturel, Katherina devra déterminer jusqu'où elle est prête à aller pour protéger ceux qu'elle aime.

Par Joy Nivois
Chez ECHO Editions

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Auteur

Joy Nivois

Editeur

ECHO Editions

Genre

Fantasy

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Ce que la nuit réclame

Joy Nivois

Paru le 23/07/2026

336 pages

ECHO Editions

21,95 €

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