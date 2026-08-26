Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman francophone

Les Misérables

Victor Hugo

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
1795. Jean Valjean vole un pain pour nourrir les siens ; il est condamné au bagne. A sa sortie, rejeté de tous, seule une rencontre providentielle peut le détourner du crime. 1817. Fantine est abandonnée par le père de sa fille. Quelles solutions lui reste-t-il pour subvenir aux besoins de la petite Cosette ? 1832. A Paris, la misère accable les ouvriers et leur colère gronde. Sur les barricades, les destins se rencontrent, à la croisée du tragique et du sublime. TOUT POUR COMPRENDRE - Notes lexicales - Contexte historique et culturel - Structure et personnages - Chronologie et carte mentale TOUT POUR APPROFONDIR - Questions de lecture - Production d'écrit - Mémoriser un extrait GROUPEMENT DE TEXTES - Les femmes du peuple au XIX ? siècle CONTENU EXCLUSIF : LES MISERABLES AU CINEMA - Entretien avec le réalisateur Fred Cavayé - Extrait du scénario et analyse d'une scène - Décors, costumes et maquillage CAHIER PHOTOS.

Par Victor Hugo
Chez Flammarion

|

Auteur

Victor Hugo

Editeur

Flammarion

Genre

Collège

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les Misérables par Victor Hugo

Commenter ce livre

 

Les Misérables

Victor Hugo

Paru le 26/08/2026

290 pages

Flammarion

4,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782080160867
9782080160867
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Liste des prix littéraires français et francophones Charlotte Puiseux, grande penseuse de l’antivalidisme, s'en est allée Droit au respect de la vie privée : Nicolas Mathieu fait condamner Paris Match L’écrivaine qui a bouleversé l’art de la nouvelle entre dans la Pléiade
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.