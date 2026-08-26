Les Misérables

1795. Jean Valjean vole un pain pour nourrir les siens ; il est condamné au bagne. A sa sortie, rejeté de tous, seule une rencontre providentielle peut le détourner du crime. 1817. Fantine est abandonnée par le père de sa fille. Quelles solutions lui reste-t-il pour subvenir aux besoins de la petite Cosette ? 1832. A Paris, la misère accable les ouvriers et leur colère gronde. Sur les barricades, les destins se rencontrent, à la croisée du tragique et du sublime. TOUT POUR COMPRENDRE - Notes lexicales - Contexte historique et culturel - Structure et personnages - Chronologie et carte mentale TOUT POUR APPROFONDIR - Questions de lecture - Production d'écrit - Mémoriser un extrait GROUPEMENT DE TEXTES - Les femmes du peuple au XIX ? siècle CONTENU EXCLUSIF : LES MISERABLES AU CINEMA - Entretien avec le réalisateur Fred Cavayé - Extrait du scénario et analyse d'une scène - Décors, costumes et maquillage CAHIER PHOTOS.