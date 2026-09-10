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Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026

Les miroirs sourient à ceux qui s'aiment

Raphaëlle Giordano

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Un roman lumineux sur la force de l'authenticité et la magie de l'art lorsqu'il nous aide à nous réconcilier avec notre propre éclat. Une fois de plus, Raphaëlle Giordano excelle à révéler la beauté du réel, celle qui échappe aux standards et raconte ce que nous avons de plus vrai. Dans un monde où tout est apparence et image, Gaspard Palomino, lui, porte un regard singulier sur le corps. Il voit le Beau dans tout ce qui nous chagrine. Photographe, il reçoit une offre susceptible de changer sa vie : exposer dans une prestigieuse galerie new-yorkaise une série de photos inédites. Les délais sont serrés, la pression est de taille. En quête d'une inspiration forte, il trouve une muse inattendue en la personne d'Adèle, une institutrice divorcée au tempérament drôle et touchant, mais profondément complexée par le reflet de son corps dans le miroir. A travers les yeux de Gaspard, Adèle va-t-elle réussir à s'accepter et à rayonner enfin pour elle-même ? En bonus, Raphaëlle Giordano livre un message inédit pour ses audiolecteurs. Interprétation humaine

Par Raphaëlle Giordano
Chez Lizzie

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Auteur

Raphaëlle Giordano

Editeur

Lizzie

Genre

Littérature française

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Les miroirs sourient à ceux qui s'aiment

Raphaëlle Giordano

Paru le 10/09/2026

Lizzie

20,90 €

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