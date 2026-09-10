La cuisine italienne réinventée : végétale, sans gluten, et irrésistiblement gourmande. Antipasti généreux, pâtes fraîches maison, dolci irrésistibles : Veganissimo ! prouve qu'une cuisine végétale et sans gluten peut être profondément savoureuse et fidèle à l'esprit italien. A travers plus de 75 recettes créatives, le chef primé Antonio Alderuccio revisite les grands classiques Pasta alla Puttanesca, Gnocchi à la courge, tiramisu, panna cotta sans jamais sacrifier le goût. Accessible, inspirant et résolument moderne, ce livre célèbre toute la générosité de l'art de vivre à l'italienne. Un indispensable pour tous les amoureux de l'Italie et de la bonne cuisine.