Chaque coin de rue est une galerie éphémère. Oubliez les musées, l'art est juste là, à vos pieds, au-dessus de vos têtes, au bout de la rue... Artiste peintre et illustrateur Bishop (@bishopparigo) nous emmènent dans une balade urbaine à la découverte de son univers coloré où son symbole totem, l'oiseau, est roi. Chaque page est le croquis d'une oeuvre que l'on pourrait croiser en flânant : un pochoir audacieux sur un camion, un collage poétique sur un panneau, une fresque explosive qui transforme un bâtiment anonyme. Mais l'art se trouve aussi au travers du graphisme : un t-shirt dans le métro, un packaging dans un rayon de supérette, la cover d'un vinyle dans une brocante. En prenant le temps de regarder, vous découvrez que chaque coin de rue est une galerie éphémère : à vous de leur rendre leurs couleurs !