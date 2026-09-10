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#Beaux livres

Balade urbaine

Bishopparigo, Bishop

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Chaque coin de rue est une galerie éphémère. Oubliez les musées, l'art est juste là, à vos pieds, au-dessus de vos têtes, au bout de la rue... Artiste peintre et illustrateur Bishop (@bishopparigo) nous emmènent dans une balade urbaine à la découverte de son univers coloré où son symbole totem, l'oiseau, est roi. Chaque page est le croquis d'une oeuvre que l'on pourrait croiser en flânant : un pochoir audacieux sur un camion, un collage poétique sur un panneau, une fresque explosive qui transforme un bâtiment anonyme. Mais l'art se trouve aussi au travers du graphisme : un t-shirt dans le métro, un packaging dans un rayon de supérette, la cover d'un vinyle dans une brocante. En prenant le temps de regarder, vous découvrez que chaque coin de rue est une galerie éphémère : à vous de leur rendre leurs couleurs !

Par Bishopparigo, Bishop
Chez Marie Claire Editions

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Auteur

Bishopparigo, Bishop

Editeur

Marie Claire Editions

Genre

Coloriages adultes

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Balade urbaine

Bishopparigo, Bishop

Paru le 10/09/2026

64 pages

Marie Claire Editions

15,90 €

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Scannez le code barre 9791032312346
9791032312346
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