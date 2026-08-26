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#Roman francophone

Troublemaker Tome 2

Laura Swan

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S'attirer des ennuis. Shayn a toujours excellé dans ce domaine. Se rapprocher de June était défendu, mais inévitable, et dans le chaos respectif de leurs vies, leur relation semble trop belle pour être vraie. Quand ses mauvaises fréquentations le rattrapent, il doit affronter les conséquences de ses actes et y mettre un terme. Alors, depuis que Shayn s'est éloigné de June pour la protéger, ils agissent comme des étrangers. Mais renoncer à elle s'avère plus compliqué qu'il ne le pensait, et le danger qui les guette s'ajoute désormais à l'interdit de leur relation...

Par Laura Swan
Chez Hachette

|

Auteur

Laura Swan

Editeur

Hachette

Genre

Romance sexy

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Troublemaker Tome 2

Laura Swan

Paru le 26/08/2026

605 pages

Hachette

8,90 €

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Scannez le code barre 9782017396086
9782017396086
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