Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

On apporte le vin !

Audrey Jacquart

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Cépages, millésimes, vins avec ou sans alcool... Tout pour s'y connaître en toute situation ! Depuis quelques années, le vin se décloisonne, se réinvente, s'ouvre à de nouveaux usages et à de nouvelles sensibilités : consommation plus raisonnée, vins nature, désalcoolisés (y compris bio), accords inattendus, expériences sensorielles... Le vin s'assume autrement, sans perdre ce qui fait son pouvoir de rassemblement. On apporte le vin ! propose d'accompagner cette mutation à travers un ouvrage pédagogique, ludique et décomplexé, construit sous forme de questions-réponses, pour apprendre sans jargon et sans intimidation. Loin des discours élitistes, ce livre s'adresse à toutes celles et ceux qui aiment le vin, ou veulent l'aimer, sans forcément "s'y connaître" . Organisé en grandes parties thématiques, il vous permet de : - comprendre le vin simplement : c'est quoi tous ces labels ? Qu'est ce qu'un vin Nature ? Un vin Casher ? Un vin orange ? Un vin gris ? - mieux goûter et mieux choisir : je débute en vin blanc, quel vin choisir ? Un vin du Sud ? Ou du Jura ? - adapter le vin à la vie moderne (sans alcool, nature, bio, etc.) : est-ce qu'on peut boire moins mais mieux ? C'est quoi le soft pairing, vege pairing, musique pairing, ambiance et humeur pairing ? - découvrir de nombreuses recettes : un cocktail à base de vin (ou de vin désalcoolisé), chocolat et vin, on essaye ? Et en petit plus, des cartes mentales je cherche un vin pour ... un apéro, un dîner, un pique-nique, un date...

Par Audrey Jacquart
Chez Leduc.s éditions

|

Auteur

Audrey Jacquart

Editeur

Leduc.s éditions

Genre

Vins et savoirs

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur On apporte le vin ! par Audrey Jacquart

Commenter ce livre

 

On apporte le vin !

Audrey Jacquart

Paru le 26/08/2027

Leduc.s éditions

19,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791028538545
9791028538545
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Yannick Haenel : comme un air de déjà-lu dans la rentrée littéraire "C'est un livre qui pose beaucoup de questions au lecteur" La Grande Librairie : Amélie Nothomb inaugure la rentrée littéraire Rentrée littéraire : les 10 coups de coeur de France Inter
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.