Cépages, millésimes, vins avec ou sans alcool... Tout pour s'y connaître en toute situation ! Depuis quelques années, le vin se décloisonne, se réinvente, s'ouvre à de nouveaux usages et à de nouvelles sensibilités : consommation plus raisonnée, vins nature, désalcoolisés (y compris bio), accords inattendus, expériences sensorielles... Le vin s'assume autrement, sans perdre ce qui fait son pouvoir de rassemblement. On apporte le vin ! propose d'accompagner cette mutation à travers un ouvrage pédagogique, ludique et décomplexé, construit sous forme de questions-réponses, pour apprendre sans jargon et sans intimidation. Loin des discours élitistes, ce livre s'adresse à toutes celles et ceux qui aiment le vin, ou veulent l'aimer, sans forcément "s'y connaître" . Organisé en grandes parties thématiques, il vous permet de : - comprendre le vin simplement : c'est quoi tous ces labels ? Qu'est ce qu'un vin Nature ? Un vin Casher ? Un vin orange ? Un vin gris ? - mieux goûter et mieux choisir : je débute en vin blanc, quel vin choisir ? Un vin du Sud ? Ou du Jura ? - adapter le vin à la vie moderne (sans alcool, nature, bio, etc.) : est-ce qu'on peut boire moins mais mieux ? C'est quoi le soft pairing, vege pairing, musique pairing, ambiance et humeur pairing ? - découvrir de nombreuses recettes : un cocktail à base de vin (ou de vin désalcoolisé), chocolat et vin, on essaye ? Et en petit plus, des cartes mentales je cherche un vin pour ... un apéro, un dîner, un pique-nique, un date...