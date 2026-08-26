Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026

Sonic - Mon bloc de jeux

Sega

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un bloc de jeux aux couleurs du Hérisson bleu ? Allez, on fonce ! - 32 pages de jeux variés pour réfléchir et s'amuser avec Sonic - Un format bloc pratique à emporter, pour jouer partoutDès 5 ans. Résumé : Retrouve Sonic, Tails, Knuckles, leurs amis... et leurs ennemis dans ce bloc de jeux à emporter partout ! Aiguise tes yeux de lynx dans des jeux de différences, exerce ton sens de la déduction dans des jeux de logique, teste tes connaissances sur l'univers de Sonic... et bien plus encore !

Par Sega
Chez Hachette

|

Auteur

Sega

Editeur

Hachette

Genre

Albums 3 ans et +

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Sonic - Mon bloc de jeux par Sega

Commenter ce livre

 

Sonic - Mon bloc de jeux

Sega

Paru le 23/09/2026

64 pages

Hachette

5,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782017390190
9782017390190
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Liste des prix littéraires français et francophones Charlotte Puiseux, grande penseuse de l’antivalidisme, s'en est allée Droit au respect de la vie privée : Nicolas Mathieu fait condamner Paris Match L’écrivaine qui a bouleversé l’art de la nouvelle entre dans la Pléiade
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.