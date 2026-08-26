Sonic - Mon bloc de jeux

Un bloc de jeux aux couleurs du Hérisson bleu ? Allez, on fonce ! - 32 pages de jeux variés pour réfléchir et s'amuser avec Sonic - Un format bloc pratique à emporter, pour jouer partoutDès 5 ans. Résumé : Retrouve Sonic, Tails, Knuckles, leurs amis... et leurs ennemis dans ce bloc de jeux à emporter partout ! Aiguise tes yeux de lynx dans des jeux de différences, exerce ton sens de la déduction dans des jeux de logique, teste tes connaissances sur l'univers de Sonic... et bien plus encore !