La bible du Viking du ménage

Vous pensez tout savoir du ménage naturel ? Vous êtes certain de vraiment nettoyer votre maison de fond en comble ? Et si je vous disais que vous pouvez transformer vos corvées en rituels efficaces, écologiques... et même agréables ? Dans cette bible complète du ménage au naturel - la seule et l'unique, rien que ça ! , je partage avec vous tous mes secrets et mes meilleures astuces pour une maison propre, saine et organisée, sans produits nocifs pour la santé et l'environnement ni dépenses inutiles. Découvrez, en exclusivité la méthode clé en main que j'ai développée au fil de mes nombreuses années d'expert du ménage : - Les bases du ménage écolo ; - Tous les ingrédients et accessoires indispensables à avoir sous la main, ainsi que leurs multiples usages ; - De nombreuses routines faciles à mettre en place grâce à des plannings et des listes à cocher, par pièces, fréquence et saison, pour ne plus rien oublier de nettoyer ; - Le tout dans une maquette ultra dynamique et richement illustrée ; - Et rien que pour vous : + de 250 précieux tips d'organisation pour un intérieur rangé et propre au quotidien, ainsi que + de 150 recettes maison ultra efficaces pour remplacer tous vos produits industriels. Tous mes secrets, conseils et recettes incontournables pour une maison impeccable au quotidien ! Après 24 ans comme cuisinier, Alexandre Cressiot devient coach en bonne humeur domestique et émotionnelle. Révélé par l'émission "Cleaner, les experts du ménage" sur TFX, il intervient aussi sur France Inter et anime Live Better for Less sur Amazon Prime. Surnommé "le Viking du ménage" , il partage ses conseils sur Instagram @le_viking_du_menage. Il est déjà l'auteur de plusieurs ouvrages à succès, dont Les Recettes prodigieuses du viking du ménage. Avec la collaboration d'Alix Lefief-Delcourt.