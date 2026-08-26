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Costanzo stéphanie Di, T. Beschmout, Nicolas Bloch, Duthion delphine Roberjot, Charles Lefetz, Stéphanie Di Costanzo, Delphine Roberjot-Duthion
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STMG (Management Gestion)
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DOSSIER - Le livre numérique fête ses 50 ans : un anniversaire, tout en histoireRetrouver tous les articles sur Tout-en-un Tle STMG par Costanzo stéphanie Di, T. Beschmout, Nicolas Bloch, Duthion delphine Roberjot, Charles Lefetz, Stéphanie Di Costanzo, Delphine Roberjot-Duthion
Paru le 26/08/2026
256 pages
Hachette
14,50 €
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