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Tout-en-un Tle STMG

Costanzo stéphanie Di, T. Beschmout, Nicolas Bloch, Duthion delphine Roberjot, Charles Lefetz, Stéphanie Di Costanzo, Delphine Roberjot-Duthion

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Par Costanzo stéphanie Di, T. Beschmout, Nicolas Bloch, Duthion delphine Roberjot, Charles Lefetz, Stéphanie Di Costanzo, Delphine Roberjot-Duthion
Chez Hachette

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Auteur

Costanzo stéphanie Di, T. Beschmout, Nicolas Bloch, Duthion delphine Roberjot, Charles Lefetz, Stéphanie Di Costanzo, Delphine Roberjot-Duthion

Editeur

Hachette

Genre

STMG (Management Gestion)

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Tout-en-un Tle STMG

Costanzo stéphanie Di, T. Beschmout, Nicolas Bloch, Duthion delphine Roberjot, Charles Lefetz, Stéphanie Di Costanzo, Delphine Roberjot-Duthion

Paru le 26/08/2026

256 pages

Hachette

14,50 €

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