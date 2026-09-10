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En quête de langue Arabe

Idrîs de Vos, Vos idris De

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En quête de langue arabe est une méthode d'arabe moderne pensée pour les francophones débutants souhaitant acquérir des bases solides tout en découvrant la richesse culturelle et littéraire du monde arabe. Diplômé en Sorbonne en langue et civilisation arabe et fort de vingt années d'enseignement, Idrîs de Vos propose ici une approche pragmatique et immersive, centrée sur la pratique orale et les situations concrètes de communication. Chaque unité articule apprentissage linguistique et ouverture culturelle, afin de donner du sens aux acquis et d'inscrire la langue dans l'histoire qui l'a façonnée. Conçue aussi bien pour les cours encadrés que pour les autodidactes, la méthode développe les quatre compétences fondamentales - compréhension orale et écrite, expression orale et écrite - à travers des dialogues contextualisés, des activités variées et des contenus culturels soigneusement intégrés. Plus qu'une simple méthode de langue, En quête de langue arabe invite le lecteur à entrer dans une civilisation, à suivre l'évolution historique de la langue arabe et à découvrir, au fil des tomes, les grandes périodes intellectuelles et littéraires du monde arabe et musulman.

Par Idrîs de Vos, Vos idris De
Chez Editions Albouraq

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Auteur

Idrîs de Vos, Vos idris De

Editeur

Editions Albouraq

Genre

Auto-apprentissage

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En quête de langue Arabe

Idrîs de Vos, Vos idris De

Paru le 10/11/2026

176 pages

Editions Albouraq

25,00 €

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Scannez le code barre 9791022515399
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