Après avoir posé les bases indispensables de la croyance et de la pratique, la série Je veux apprendre l'islam offre un second volume pensé comme un vrai cheminement spirituel. Pas à pas, l'ouvrage vous aide à comprendre comment la foi transforme la vie du croyant, éclaire ses choix, et lui donne la force de rester ferme face aux épreuves. Dounia Bouchikhi aborde ici avec clarté et douceur des thèmes essentiels : les bienfaits de la foi, la fragilité humaine et la nécessité de revenir à Dieu par le repentir, la signification éducative des épreuves, mais aussi la purification du coeur à travers les actes d'adoration, le pardon pour Allah, et la découverte de l'univers de l'invisible - anges et jinns. Chaque chapitre s'appuie sur le précédent pour consolider les acquis et faire grandir la relation à Allah. Avec son style pédagogique, accessible et vivant, l'ouvrage alterne explications, versets, récits inspirants et "essentiels à retenir" pour ancrer la leçon dans le coeur et dans la pratique. L'autrice rappelle ainsi que la foi n'est pas une idée abstraite : elle est une lumière qui purifie, répare, élève et ramène à la sérénité intérieure. Un guide précieux pour celles et ceux qui veulent apprendre l'islam avec méthode, nourrir leur spiritualité, et avancer vers Allah avec confiance, lucidité et espérance.