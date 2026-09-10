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5 belles histoires pour les fêtes

Tam Tam Editions, A préciser

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Cinq histoires touchantes sur l'amitié, l'espoir et la véritable signification de Noël. - Illustrations intemporelles saisissant l'esprit des fêtes. - Histoires du soir parfaites pour les fêtes de fin d'année C'est la veille de Noël et dans toute la maison... tout le monde lit des contes de Noël ! Nos jeunes amis aiment Noël plus que tout et ce recueil de cinq histoires réconfortantes répand la joie des fêtes comme aucun autre. Chaque histoire est le récit d'un Noël particulièrement joyeux.

Par Tam Tam Editions, A préciser
Chez Yoyo Editions

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Auteur

Tam Tam Editions, A préciser

Editeur

Yoyo Editions

Genre

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5 belles histoires pour les fêtes

Tam Tam Editions, A préciser

Paru le 10/09/2026

124 pages

Yoyo Editions

19,95 €

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Scannez le code barre 9789465248585
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