5 belles histoires pour les fêtes

Cinq histoires touchantes sur l'amitié, l'espoir et la véritable signification de Noël. - Illustrations intemporelles saisissant l'esprit des fêtes. - Histoires du soir parfaites pour les fêtes de fin d'année C'est la veille de Noël et dans toute la maison... tout le monde lit des contes de Noël ! Nos jeunes amis aiment Noël plus que tout et ce recueil de cinq histoires réconfortantes répand la joie des fêtes comme aucun autre. Chaque histoire est le récit d'un Noël particulièrement joyeux.