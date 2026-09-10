- Dix sons à découvrir et apprendre, cachés sous les 50 rabats. - Des illustrations colorées pour réjouir les jeunes lecteurs. - Apprendre des compositions et des faits d'une manière amusante. La musique est très bénéfique pour le développement de l'enfant. Alors, pourquoi ne pas éveiller sa curiosité dès son plus jeune âge ? Ce livre satisfait la nature curieuse des enfants en leur faisant découvrir une multitude de faits insolites sur les 10 compositions de renommée mondiale de Beethoven et de Mozart, cachés derrière les rabats. Un livre musical ludique à explorer et à chérir.