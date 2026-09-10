Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Album jeunesse

Mozart

Yoyo éditions, A préciser

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
- Dix sons à découvrir et apprendre, cachés sous les 50 rabats. - Des illustrations colorées pour réjouir les jeunes lecteurs. - Apprendre des compositions et des faits d'une manière amusante. La musique est très bénéfique pour le développement de l'enfant. Alors, pourquoi ne pas éveiller sa curiosité dès son plus jeune âge ? Ce livre satisfait la nature curieuse des enfants en leur faisant découvrir une multitude de faits insolites sur les 10 compositions de renommée mondiale de Beethoven et de Mozart, cachés derrière les rabats. Un livre musical ludique à explorer et à chérir.

Par Yoyo éditions, A préciser
Chez Yoyo Editions

|

Auteur

Yoyo éditions, A préciser

Editeur

Yoyo Editions

Genre

Livres sonores

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Mozart par Yoyo éditions, A préciser

Commenter ce livre

 

Mozart

Yoyo éditions, A préciser

Paru le 10/09/2026

10 pages

Yoyo Editions

19,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9789465247724
9789465247724
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Yannick Haenel : comme un air de déjà-lu dans la rentrée littéraire "C'est un livre qui pose beaucoup de questions au lecteur" La Grande Librairie : Amélie Nothomb inaugure la rentrée littéraire Rentrée littéraire : les 10 coups de coeur de France Inter
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.