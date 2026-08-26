Ou` sont passés les esprits, les rêves, les animaux, les chants, les oiseaux ? Ce livre n'est ni une invitation au voyage, ni une comparaison naïve entre deux manières de penser. Il est une incitation à` observer les fragments de nos propres territoires géographiques et mentaux, a` en scruter les fissures et a` se demander : comment recomposer ? Ce livre est une trace d'un monde en transformation, un témoignage de mon temps. Une tentative d'en conserver quelques échos avant qu'ils ne s'effacent, eux aussi, fantômes.