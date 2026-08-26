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#Roman graphique

Groenland

Lauriane Miara

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Ou` sont passés les esprits, les rêves, les animaux, les chants, les oiseaux ? Ce livre n'est ni une invitation au voyage, ni une comparaison naïve entre deux manières de penser. Il est une incitation à` observer les fragments de nos propres territoires géographiques et mentaux, a` en scruter les fissures et a` se demander : comment recomposer ? Ce livre est une trace d'un monde en transformation, un témoignage de mon temps. Une tentative d'en conserver quelques échos avant qu'ils ne s'effacent, eux aussi, fantômes.

Par Lauriane Miara
Chez Les Etages éditions

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Auteur

Lauriane Miara

Editeur

Les Etages éditions

Genre

Romans graphiques

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Groenland

Lauriane Miara

Paru le 26/08/2026

120 pages

Les Etages éditions

29,00 €

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Scannez le code barre 9791098292422
9791098292422
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