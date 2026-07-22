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#Manga

Amoureux de mon voisin

Ichi Bom

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"Ca faisait longtemps que je n'avais pas eu envie d'avoir quelqu'un rien que pour moi." Suite à la révélation de son homosexualité, Kei démissionne et déménage dans une vieille maison. Il est béni avec ses voisins : Aki, un gentil propriétaire de café, et sa fille Matsuko. Il ne peut s'empêcher, alors qu'il passe des moments de détente, de remarquer qu'Aki sourit parfois tristement en pensant à sa défunte épouse. Ce n'est pas de sa faute s'il est tombé amoureux d'un hétéro... Un jour, son ancien sex-friend, avec qui il avait coupé les ponts, vient le voir chez lui. Aki a-t-il réalisé qu'il est gay ?

Par Ichi Bom
Chez Boy's Love Editions

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Auteur

Ichi Bom

Editeur

Boy's Love Editions

Genre

Yaoi/homosexualité masculine

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Amoureux de mon voisin

Ichi Bom

Paru le 22/07/2026

162 pages

Boy's Love Editions

7,95 €

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Scannez le code barre 9782382768761
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