Amoureux de mon voisin

"Ca faisait longtemps que je n'avais pas eu envie d'avoir quelqu'un rien que pour moi." Suite à la révélation de son homosexualité, Kei démissionne et déménage dans une vieille maison. Il est béni avec ses voisins : Aki, un gentil propriétaire de café, et sa fille Matsuko. Il ne peut s'empêcher, alors qu'il passe des moments de détente, de remarquer qu'Aki sourit parfois tristement en pensant à sa défunte épouse. Ce n'est pas de sa faute s'il est tombé amoureux d'un hétéro... Un jour, son ancien sex-friend, avec qui il avait coupé les ponts, vient le voir chez lui. Aki a-t-il réalisé qu'il est gay ?