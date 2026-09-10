Vibrant, audacieux et baigné de soleil, "Miami" capture une ville où l'architecture rencontre l'art et l'art de vivre tropical. Des villas en bord de mer aux tours urbaines épurées, le langage du design à Miami célèbre la lumière, le rythme et la sensualité - une fusion en constante évolution de culture, de couleur et d'élégance contemporaine". Miami. Style in Architecture and Interiors est un voyage éblouissant à travers l'architecture et l'esprit de la ville - une symphonie visuelle de lumière, d'art et d'élégance tropicale qui définit le mode de vie côtier contemporain.