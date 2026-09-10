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#Essais

Lettre au fils

Grace Hemingway

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La Lettre au fils de Grace Hemingway est une lettre déterminante dans la vie d'Ernest Hemingway. Ce document représente, par la perfidie de ses recommandations, tout ce que l'auteur de Fiesta ou de Paris est une fête choisira de ne pas faire et de ne pas suivre. Mais cette lettre ne se limitera pas à servir d'anti-modèle dans la vie d'un écrivain plus déterminé que jamais, dès son départ pour le front italien au sortir de l'adolescence, à suivre sa voie. C'est encore à ces injonctions maternelles que l'auteur tentera d'échapper au soir de sa vie - lorsque, épuisé par les épreuves et poursuivi par la dépression, il mettra fin à ses jours. Ce drame intérieur constitue à bien des égards le pendant américain de la Lettre au père de Kafka. C'est ce document inédit, traduit et présenté par David di Nota, que le lecteur tient entre ses mains.

Par Grace Hemingway
Chez BOZON2X éditions

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Auteur

Grace Hemingway

Editeur

BOZON2X éditions

Genre

Correspondance

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Lettre au fils

Grace Hemingway trad. Nota david Di, David Di Nota

Paru le 10/09/2026

70 pages

BOZON2X éditions

13,00 €

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