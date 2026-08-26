Medusa Tome 2

Yamaji vient de causer par accident la mort d'un politicien et doit fuir. Il demande à Yoko de l'accompagner, mais elle est tiraillée par les sentiments qu'elle éprouve pour Tatsuo... Leur avenir ensemble est-il compromis ? C'est avec un grand plaisir que nous retrouvons Kaiji Kawaguchi au sein de notre catalogue, à travers une autre oeuvre culte de son répertoire. Après Cocoro et sa collaboration avec Nobuyuki Fukumoto, à l'origine de Seizon Life et Confession, l'auteur signe ici un récit haletant, ancré dans un contexte de tensions politiques et de protestations sociales. La série met en scène un frère et une soeur aux convictions radicalement opposées. Malgré l'attachement profond qui les unit, le fossé idéologique se creuse inexorablement. Kawaguchi explore cette fracture avec finesse, construisant une lutte de valeurs où s'entremêlent engagements, revendications et émotions humaines. Un conflit qui gagne peu à peu en ampleur et résonne avec des problématiques toujours brûlantes dans nos sociétés contemporaines.