Le Bohémien et la philosophie des étoiles

"Et ça m'est venu comme une évidence ainsi : j'étais l'homme qui voulait quitter son pays." Kalache est loin d'imaginer que ce départ le mènera aux frontières du rêve et de la folie, et contre toute attente, au commerce international de mayonnaise. Accompagné de son chien Jack, il prend la route pour la Slovaquie, sa terre d'origine, dans l'espoir d'y retrouver quelque chose de lui-même. Mais le voyage se transforme peu à peu en odyssée intérieure. Chaque étape devient une épreuve, chaque rencontre un miroir. Derrière le retour aux sources se dessine une quête vertigineuse : qui est-il vraiment ? Quel sens donner à l'existence ? Entre interrogations philosophiques et dérive intime, Kalache se confronte à la figure du père – spirituel et biologique – et à tout ce qui fonde ou fissure une identité. Pour se reconstruire, il devra accepter de perdre ses repères. Et peut-être découvrir que l'on n'appartient jamais tout à fait à un lieu, mais à une histoire, fragile et mouvante, qui nous relie à nos origines tout en nous laissant, irrémédiablement, un peu perdus sur terre.