Hadès, le seigneur des ténèbres... et le seul dieu à ne pas être invité au brunch hebdomadaire sur le mont Olympe ! Un tel affront mérite évidemment l'anéantissement total des dieux de l'Olympe. Pour ce faire, le souverain colérique des Enfers doit s'emparer de la Toison d'or. Malheureusement pour lui, elle est protégée par un dragon infatigable et des soldats faits de dents. Hadès réunit alors une bande hétéroclite d'aventuriers à la moralité douteuse pour l'aider à voler la Toison avant que Jason et ses compagnons Argonautes ne viennent ruiner son plan. En parallèle de la sortie de Hercule, voici une nouvelle entrée dans la collection Disney Vilains, avec un récit placé sous le signe de l'humour signé par Elliott Kalan (Spider-Man et les X-Men) et Alessandro Ranaldi (Zorro) !