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#Comics

Grievous

Michael Moreci

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Envoyé par le comte Dooku pour conquérir la planète Katou, le général Grievous y voit l'occasion de prouver sa valeur à ses maîtres Sith. Les bergers de Katou ne font pas le poids face à ce monstre mécanique, mais lorsque le chevalier Jedi Cardiff Baye et ses soldats clones arrivent, Grievous se fond dans la jungle pour adopter une approche plus furtive. La force brute du général suffira-t-elle à vaincre les héros de la République, ou sa nature bestiale causera-t-elle sa perte ? Retrouvez Michael Moreci (Star Wars : The Bad Batch - Ghost Agents) et le dessinateur Caio Filipe (Star Wars : The High Republic Adventures) pour cette histoire inédite mettant en scène l'un des méchants les plus impitoyables de la galaxie, avec une couverture signée par l'artiste primé Michael Cho.

Par Michael Moreci
Chez Panini France

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Auteur

Michael Moreci

Editeur

Panini France

Genre

Comics divers

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DOSSIER - Le Prix “Envoyé par La Poste”

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Grievous

Michael Moreci

Paru le 02/09/2026

Panini France

16,00 €

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