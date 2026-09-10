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Neron rouge

Liberski Stefan

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Dans Néron rouge, Stefan Liberski dresse le portrait tragi-comique de Néron Favola, un anti-héros loufoque et excessif. Le lecteur plonge dans le journal intime d'un homme obsédé par le désir d'obtenir la validation de ses contemporains. Mais cette reconnaissance se révèle hors de portée dans un monde où se redéfinit sans cesse la règle du jeu. L'écriture de Liberski mêle l'ironie mordante de La Conjuration des imbéciles à la mélancolie acide de Karoo. Elle scrute les obsessions de notre époque et livre une satire incisive, résolument moderne.

Par Liberski Stefan
Chez Onlit Editions

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Auteur

Liberski Stefan

Editeur

Onlit Editions

Genre

Littérature française

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Neron rouge

Liberski Stefan

Paru le 24/09/2026

257 pages

Onlit Editions

21,99 €

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