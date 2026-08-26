La couronne conquérante

Dans un récit entièrement peint par Alex Horley, le roi Conan accueille un étrange visiteur porteur d'une mission tout aussi mystérieuse. Le souverain d'Aquilonie saura-t-il prouver sa valeur, ou le pouvoir incroyable de ce vagabond changera-t-il le cours de l'histoire ? Des années avant cet événement, découvrez comment Conan s'est emparé du trône : un tyran régnait en maître, et seule sa destitution ou sa mort pouvait libérer son peuple. Conan se moquait bien des rumeurs royales et des intrigues politiques mesquines, mais son talent au combat le mettra sur le chemin du monarque fou... Pour célébrer l'épisode 25 de la série, il a été demandé au peintre Alex Horley (habitué des couvertures et auteur de celle de ce volume) de réaliser l'intégralité de l'épisode ce qui lui donne un cachet singulier. Notons que ce volume poursuit la tradition des récits de Robert E. Howard et de leurs adaptations, en se focalisant sur une autre époque de la vie de Conan : la fin de sa vie, lorsqu'il est devenu roi.