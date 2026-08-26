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#Comics

La couronne conquérante

Jim Zub

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Dans un récit entièrement peint par Alex Horley, le roi Conan accueille un étrange visiteur porteur d'une mission tout aussi mystérieuse. Le souverain d'Aquilonie saura-t-il prouver sa valeur, ou le pouvoir incroyable de ce vagabond changera-t-il le cours de l'histoire ? Des années avant cet événement, découvrez comment Conan s'est emparé du trône : un tyran régnait en maître, et seule sa destitution ou sa mort pouvait libérer son peuple. Conan se moquait bien des rumeurs royales et des intrigues politiques mesquines, mais son talent au combat le mettra sur le chemin du monarque fou... Pour célébrer l'épisode 25 de la série, il a été demandé au peintre Alex Horley (habitué des couvertures et auteur de celle de ce volume) de réaliser l'intégralité de l'épisode ce qui lui donne un cachet singulier. Notons que ce volume poursuit la tradition des récits de Robert E. Howard et de leurs adaptations, en se focalisant sur une autre époque de la vie de Conan : la fin de sa vie, lorsqu'il est devenu roi.

Par Jim Zub
Chez Panini France

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Auteur

Jim Zub

Editeur

Panini France

Genre

Comics Super-héros

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La couronne conquérante

Jim Zub

Paru le 26/08/2026

104 pages

Panini France

18,00 €

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Scannez le code barre 9791039145954
9791039145954
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