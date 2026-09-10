Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Album jeunesse

Esmée, princesse chevaleresse

Nancy Guilbert, Anna Griot

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Et si la princesse était la plus courageuse de tous les chevaliers ? Esmée, princesse audacieuse aux mille idées, découvre qu'un message du roi Gauvin annonce l'enlèvement de son fils, le prince Enguerrand, et promet une récompense au preux chevalier qui le sauvera. Ses frères refusant catégoriquement l'aide d'une fille, elle décide d'agir seule. Après avoir deviné que le prince est retenu à la Tour Menthe, elle s'y rend avec son fidèle chat Mascotte. Maligne, elle distrait les gardes en les mettant en compétition et atteint le sommet de la tour. Là, elle apprivoise le dragon non pas par la force, mais grâce à un goûter et une délicieuse crème brûlée. Rassasiée, la créature les ramène au château. Le roi Gauvin, reconnaissant de l'aide de la princesse, lui demande ce qu'elle souhaite en échange. La réponse d'Esmée est toute réfléchie : entrer à l'école des chevaliers !

Par Nancy Guilbert, Anna Griot
Chez Alice

|

Auteur

Nancy Guilbert, Anna Griot

Editeur

Alice

Genre

Autres éditeurs (A à E)

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Esmée, princesse chevaleresse par Nancy Guilbert, Anna Griot

Commenter ce livre

 

Esmée, princesse chevaleresse

Nancy Guilbert, Anna Griot

Paru le 10/09/2026

40 pages

Alice

15,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782874267444
9782874267444
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Yannick Haenel : comme un air de déjà-lu dans la rentrée littéraire "C'est un livre qui pose beaucoup de questions au lecteur" La Grande Librairie : Amélie Nothomb inaugure la rentrée littéraire Rentrée littéraire : les 10 coups de coeur de France Inter
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.