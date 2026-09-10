Esmée, princesse chevaleresse

Et si la princesse était la plus courageuse de tous les chevaliers ? Esmée, princesse audacieuse aux mille idées, découvre qu'un message du roi Gauvin annonce l'enlèvement de son fils, le prince Enguerrand, et promet une récompense au preux chevalier qui le sauvera. Ses frères refusant catégoriquement l'aide d'une fille, elle décide d'agir seule. Après avoir deviné que le prince est retenu à la Tour Menthe, elle s'y rend avec son fidèle chat Mascotte. Maligne, elle distrait les gardes en les mettant en compétition et atteint le sommet de la tour. Là, elle apprivoise le dragon non pas par la force, mais grâce à un goûter et une délicieuse crème brûlée. Rassasiée, la créature les ramène au château. Le roi Gauvin, reconnaissant de l'aide de la princesse, lui demande ce qu'elle souhaite en échange. La réponse d'Esmée est toute réfléchie : entrer à l'école des chevaliers !