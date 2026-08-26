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Abel et le seigneur démon Tome 2

Mosae Nohara

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Le prince Abel, deuxième héritier du royaume de Roseblade, s'est aventuré dans le monde des démons pour retrouver sa mère, la reine Retina, enlevée par un mystérieux chevalier en armure. Un jour, en défendant Abel lors d'une dispute avec un démon, Rion se retrouve contraint de l'affronter. Mais même en tant que membre de la noblesse, le compagnon d'Abel aura bien du mal à se tirer de ce mauvais pas. Parviendront-ils à triompher et à sauver la souveraine ? Nous sommes très heureux de retrouver Mosae Nohara, un auteur que nous accompagnons depuis plusieurs années, notamment connu pour From the Red Fog et pour avoir dessiné le manga BEM. Cette série en deux tomes (sa dernière oeuvre en date) propose un récit de fantasy qui reprend les codes fondateurs du genre, tout en affirmant la tonalité très personnelle du mangaka. A travers une plongée dans un univers démoniaque foisonnant, le récit installe une tension constante et captive le lecteur jusqu'à la dernière page. Au-delà de l'aventure et des combats, Abel, le seigneur démon raconte avant tout la quête intime d'un fils prêt à tout pour sauver sa mère.

Par Mosae Nohara
Chez Panini France

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Auteur

Mosae Nohara

Editeur

Panini France

Genre

Shonen/garçon

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Abel et le seigneur démon Tome 2

Mosae Nohara

Paru le 26/08/2026

Panini France

8,29 €

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