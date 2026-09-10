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Le vertige de l'IA

Corman Xavier, Xavier Corman

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L'Intelligence Artificielle Générale n'est plus un scenario de science-fiction mais une possibilité technologique concrète et réaliste à très court terme. Pour la première fois dans l'histoire, une machine pourrait comprendre notre société mieux que ses propres membres, qu'ils soient sociologues, juristes. ingénieurs. médecins , hommes politiques... Elle pourrait intégrer l'information que nous diffusons, produire sans nous, anticiper. orienter voire susciter nos décisions. stabiliser ou déstabiliser nos institutions, Elbe pourrait redéfinir la démocratie. le travail, le pouvoir. la liberté, et même la manière dont nous nous percevons. Elle pourrait... Mais n'est pas déjà le cas ? Ni scénario catastrophe, ni avenir radieux, cet essai tente de penser lucidement ce basculement. Il montre comment l'AGI pourrait centraliser le savoir. déséquilibrer les structures politiques, rendre obsolète la participation économique. transformer nos sociétés et déplacer le sens même de l'humanité. A travers une réflexion claire. accessible et profonde. Le vertige de lA s'adresse a tous ceux qua pressentent que le futur se décide maintenant et qui souhaitent le regarder en face plutôt que le subir.

Par Corman Xavier, Xavier Corman
Chez Editions Couleur livres asbl

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Auteur

Corman Xavier, Xavier Corman

Editeur

Editions Couleur livres asbl

Genre

Intelligence artificielle

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Le vertige de l'IA

Corman Xavier, Xavier Corman

Paru le 10/09/2026

Editions Couleur livres asbl

19,00 €

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