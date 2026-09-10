Reconstruire le Moyen Âge

" Une passionnante traversée du Moyen Age contemporain " Patrick Boucheron C'est une cathédrale, une tour, une horloge, une colonne, ou bien c'est un visage en pierre, ébréché, dans un couloir d'un musée, une lettre majuscule dans le recoin supérieur gauche d'un manuscrit enluminé. C'est un roi, un chevalier, une princesse, une lourde tapisserie, un feu de cheminée. C'est un tournoi ou un banquet, un vitrail qui réfracte la lumière, une voûte ou un toit à pignon. On voit cette image, on la connaît, on pourrait presque se passer de mots. Ribambelle de personnages, d'odeurs ou d'objets qui se meuvent comme dans une danse macabre. Un coffre fourre-tout, dans lequel les enfants se trouvent des costumes et des thématiques de jeux. Ces images paraissent immémoriales. Profondément perméables aux soubresauts du contemporain, elles sont en vérité le produit de reconstructions a posteriori. Car l'expression de " Moyen Age " est elle-même une construction tardive, une projection sur une période qui ne se nommait pas. Ce livre entend pister les formes architecturales et urbanistiques de ces représentations. Les cathédrales ont par exemple connu une resémantisation constante depuis le moment de leur construction, jusqu'à être aujourd'hui brandies par l'idéologie néo-réactionnaire américaine comme l'incarnation d'une soi-disant idéologie dominante à combattre. Les modernes, ceux du XVIe comme ceux du XXe siècle, n'ont cessé de tourner autour du Moyen Age en s'en revendiquant tout autant qu'en s'en distanciant. D'objets architecturaux en doctrines urbanistiques, ce livre permet de saisir comment nous l'avons façonné en le fantasmant.