Mon cahier de réflexologie palmaire

Soigner près de 50 maux physiques et émotionnels grâce aux incroyables pouvoirs de la réflexologie palmaire. Sur et dans nos mains se reflète chacun de nos organes. Basée sur les principes de l'énergétique chinoise, la réflexologie palmaire agit sur les méridiens et sur la circulation d'énergie dans l'organisme par la stimulation de ces zones réflexes situées sur les mains. De la déprime à l'angine, en passant par l'anxiété et l'acné, les petits maux physiques et émotionnels du quotidien peuvent ainsi rapidement être soulagés grâce à cette technique ancestrale facile à appliquer. Ce cahier pratique accessible à tous permet de traiter près de 50 affections courantes chez l'adulte et chez l'enfant. - Pour chaque pathologie : la liste des zones réflexes à stimuler, comment les masser (doux, tonique, lent, profond, etc.), leurs actions, etc. - Plus de 100 schémas en couleur pour repérer facilement les zones à stimuler. - En bonus : de nombreuses astuces pratiques pour renforcer l'effet des massages. - Une introduction détaillée sur la réflexologie palmaire, son fonctionnement, ses bienfaits, le matériel nécessaire et les principes de l'énergétique chinoise.