La Dame du Lac

D'un devoir impossible à un amour interdit, chaque vérité qu'elle découvre l'ébranle... et peut la détruire. Nia se retrouve prise dans un monde de mensonges et de trahisons, où la vérité est aussi insaisissable que le l'Arpenteur de Rêves lui-même. Désormais prisonnière d'une cour où le danger rôde à chaque recoin, elle doit naviguer dans sa propre toile de tromperies tout en perfectionnant sa magie. Chaque allié peut être un ennemi, et chaque mot qu'elle prononce pourrait être son dernier. Sa survie ne dépend que de sa capacité à maîtriser ses pouvoirs en tant que Dame du Lac. Mais à mesure que la force de Nia grandit, les menaces s'intensifient elles aussi, et elle doit décider si elle peut faire confiance à ceux qui lui sont les plus proches, au risque de perdre la guerre, la vie... et son coeur. Plongez dans le dernier tome de L'académie des espions feys, où accorder sa confiance pourrait bien être le choix le plus dangereux de tous. #IntriguesdeCour #TrahisonsEtMensonges #AssassinEtCible