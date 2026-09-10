Une Présence ne s'attache pas à une fable traditionnelle, mais aux mouvements en éclats d'une rencontre amoureuse entre deux êtres, Nao et Gerry, et du couple singulier qu'ils finissent par former jusqu'à la mort de Gerry. C'est par le dialogue que l'on perçoit le passage des années, les conflits demeurant hors champ. Le texte explore un continuum, placé sous le signe d'un absent qui hante Gerry, un être prénommé Malo, associé à une langue disparue dont ne nous parviennent que quelques mots. Malo est une présence. Cette présence hante le couple et semble le renforcer.