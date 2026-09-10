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#Roman francophone

Une présence

Christophe Pellet

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Une Présence ne s'attache pas à une fable traditionnelle, mais aux mouvements en éclats d'une rencontre amoureuse entre deux êtres, Nao et Gerry, et du couple singulier qu'ils finissent par former jusqu'à la mort de Gerry. C'est par le dialogue que l'on perçoit le passage des années, les conflits demeurant hors champ. Le texte explore un continuum, placé sous le signe d'un absent qui hante Gerry, un être prénommé Malo, associé à une langue disparue dont ne nous parviennent que quelques mots. Malo est une présence. Cette présence hante le couple et semble le renforcer.

Par Christophe Pellet
Chez Editions Espaces 34

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Auteur

Christophe Pellet

Editeur

Editions Espaces 34

Genre

Théâtre - Pièces

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Une présence

Christophe Pellet

Paru le 10/09/2026

72 pages

Editions Espaces 34

14,00 €

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Scannez le code barre 9782847053302
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