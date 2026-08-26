Jusqu'où critiquer la science ?

Peut-on critiquer la science ? Face aux attaques que lui lancent les gouvernements autoritaires, celle-ci est légitimement défendue par les chercheurs. Cependant, dans ce contexte menaçant, toute critique de la science paraît difficile. Il est pourtant urgent de la mener. En effet, ce que produisent les technosciences façonnent les sociétés, au motif qu' "on n'arrête pas le progrès" (5G, tout-nucléaire, IA, pesticides, OGM, etc.). Pousser toujours plus loin l'innovation scientifique n'est pas la solution mais la cause du désastre écologique. N'est-il pas temps de s'engager dans la voie de "moins de science" au lieu de ce "toujours plus" productiviste qui guide nos sociétés comme s'il allait de soi ? Comment se livrer à une telle critique sans tomber dans le piège d'une "antiscience réactionnaire" , et sans nuire à la connaissance ? Cet essai de sciences sociales propose une réflexion pour sortir de la puissance technique, industrielle et politique que la science alimente depuis deux siècles. Les auteurs y analysent les débats contemporains et les ambiguïtés des critiques actuelles des sciences. Ils envisagent une critique radicale et raisonnée de la science, dans ses liens inextricables avec le capitalisme et les technologies.