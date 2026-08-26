Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

Jusqu'où critiquer la science ?

Gaëtan Flocco, Mélanie Guyonvarch

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Peut-on critiquer la science ? Face aux attaques que lui lancent les gouvernements autoritaires, celle-ci est légitimement défendue par les chercheurs. Cependant, dans ce contexte menaçant, toute critique de la science paraît difficile. Il est pourtant urgent de la mener. En effet, ce que produisent les technosciences façonnent les sociétés, au motif qu' "on n'arrête pas le progrès" (5G, tout-nucléaire, IA, pesticides, OGM, etc.). Pousser toujours plus loin l'innovation scientifique n'est pas la solution mais la cause du désastre écologique. N'est-il pas temps de s'engager dans la voie de "moins de science" au lieu de ce "toujours plus" productiviste qui guide nos sociétés comme s'il allait de soi ? Comment se livrer à une telle critique sans tomber dans le piège d'une "antiscience réactionnaire" , et sans nuire à la connaissance ? Cet essai de sciences sociales propose une réflexion pour sortir de la puissance technique, industrielle et politique que la science alimente depuis deux siècles. Les auteurs y analysent les débats contemporains et les ambiguïtés des critiques actuelles des sciences. Ils envisagent une critique radicale et raisonnée de la science, dans ses liens inextricables avec le capitalisme et les technologies.

Par Gaëtan Flocco, Mélanie Guyonvarch
Chez Hermann

|

Auteur

Gaëtan Flocco, Mélanie Guyonvarch

Editeur

Hermann

Genre

Epistémologie

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Jusqu'où critiquer la science ? par Gaëtan Flocco, Mélanie Guyonvarch

Commenter ce livre

 

Jusqu'où critiquer la science ?

Gaëtan Flocco, Mélanie Guyonvarch

Paru le 26/08/2026

150 pages

Hermann

15,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791037049025
9791037049025
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Liste des prix littéraires français et francophones Charlotte Puiseux, grande penseuse de l’antivalidisme, s'en est allée Droit au respect de la vie privée : Nicolas Mathieu fait condamner Paris Match L’écrivaine qui a bouleversé l’art de la nouvelle entre dans la Pléiade
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.