Karaté Kata, les 30 katas du Shotokan

Classique parmi les classiques, voici -dans une toute nouvelle présentation- l'ouvrage plébiscité par de nombreuses générations de karatékas. Publié à plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires, ce manuel est conçu pour transmettre l'essence même des katas, ce que seuls l'écrit et l'illustration peuvent faire. Les katas de karaté sont des repères indispensables à la progression et ce livre est un outil efficace qu'il s'agisse de pratique sportive ou traditionnelle. Ils sont aussi le lien vers une pratique qui peut accompagner une progression sur toute une vie. Avec ses 3 ? 500 dessins et 180 photos couleurs, ses descriptifs précis, ses schémas faciles à assimiler d'un seul coup d'oeil (sous plusieurs perspectives) et ses suggestions d'applications (bunkai), ce manuel reste LA référence jamais égalée. C'est aussi ce que souligne l'avant-propos de Maître Henry Plée, le pionnier du karaté européen, à celui qui fut parmi ses premiers élèves. Pour débutants comme pour pratiquants confirmés, pour élèves comme pour enseignants, ce livre a été construit avec le soin habituel que l'on connaît à l'auteur.