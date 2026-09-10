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Karaté Kata, les 30 katas du Shotokan

Roland Habersetzer

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Classique parmi les classiques, voici -dans une toute nouvelle présentation- l'ouvrage plébiscité par de nombreuses générations de karatékas. Publié à plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires, ce manuel est conçu pour transmettre l'essence même des katas, ce que seuls l'écrit et l'illustration peuvent faire. Les katas de karaté sont des repères indispensables à la progression et ce livre est un outil efficace qu'il s'agisse de pratique sportive ou traditionnelle. Ils sont aussi le lien vers une pratique qui peut accompagner une progression sur toute une vie. Avec ses 3 ? 500 dessins et 180 photos couleurs, ses descriptifs précis, ses schémas faciles à assimiler d'un seul coup d'oeil (sous plusieurs perspectives) et ses suggestions d'applications (bunkai), ce manuel reste LA référence jamais égalée. C'est aussi ce que souligne l'avant-propos de Maître Henry Plée, le pionnier du karaté européen, à celui qui fut parmi ses premiers élèves. Pour débutants comme pour pratiquants confirmés, pour élèves comme pour enseignants, ce livre a été construit avec le soin habituel que l'on connaît à l'auteur.

Par Roland Habersetzer
Chez Budo Editions

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Auteur

Roland Habersetzer

Editeur

Budo Editions

Genre

Karaté

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Karaté Kata, les 30 katas du Shotokan

Roland Habersetzer

Paru le 01/10/2026

464 pages

Budo Editions

35,00 €

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Scannez le code barre 9782846179737
9782846179737
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